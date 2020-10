Calciomercato Juventus, rifiuto del top player | Accordo per il 2022!

Arriva la beffa per la Juventus di Pirlo che dovrà rinunciare al sogno in attacco: Raiola allontana il top player, ecco dove giocherà

Non giungono buone notizie, dalla Spagna, per quanto riguarda il calciomercato bianconero. In attesa di tornare in campo per la sfida in casa del Crotone, la Juventus deve registrare il rifiuto del top player da tempo nel mirino di Paratici: beffa ad un passo.

Calciomercato Juventus, sfuma la pista Haaland

Dalla Spagna sono certi: Erling Haaland non vestirà la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.net’, l’attaccante norvegese avrebbe definitivamente chiuso la porta in faccia a Juventus e Manchester United: vuole solo il Real Madrid. I ‘Blancos’ puntano all’ariete del Borussia Dortmund per l’estate 2022, quando sarà valida la clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Le ‘Merengues’, la prossima estate, daranno l’assalto a Mbappe mentre il colpo Haaland sarebbe rimandato di un anno, quando Karim Benzema andrà a scadenza di contratto a 34 anni. Juventus che deve dunque alzare bandiera bianca di fronte alla ferma volontà della punta norvegese che ha ormai in testa solo il Real Madrid di Zidane.

Nella scorsa stagione con i tedeschi, l’ex Salisburgo ha messo a segno 44 reti e 10 assist in sole 40 presenze.

