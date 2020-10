Il Manchester City pensa al futuro. Pep Guardiola sempre più in bilico: potrebbe liberarsi e tornare disponibile sul mercato

Mauricio Pochettino, allenatore ex Tottenham, potrebbe presto tornare in pista. In Premier League più di un club starebbe pensando a lui per il futuro. Come il Manchester United, che era sulle sue tracce già negli anni scorsi ed avrebbe voluto ingaggiarlo dopo Josè Mourinho. Ma, all’epoca dei fatti, il tecnico era sotto contatto con gli Spurs e non era propenso ad allontanarsi. Ora che però è fermo, per l’allenatore argentino potrebbero presentarsi nuove esaltanti opportunità. Oltre ai ‘Reds’, infatti, anche l’altra sponda di Manchester, il City, starebbe pensando al quarantottenne.

Guardiola, addio City: Juventus sempre in agguato

A riportarlo è il Daily Star, secondo cui a panchina di Pep Guardiola sarebbe attualmente in una posizione incerta. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, infatti, ha steccato nelle prime uscite stagionali di campionato con 1 vittoria, 1 sconfitta ed 1 pareggio nelle prime 3 gare disputate. E così, con la società che guarda a Pochettino, per lo spagnolo potrebbe arrivare l’addio ai ‘cityzens’. Guardiola sarebbe così ‘a piede libero’, con le squadre più importanti d’Europa pronte a fiutare il colpo in caso di necessità. In Italia è noto l’interessamento della Juventus.

Al momento, però, le posizione di Andrea Pirlo è solida. Il nuovo tecnico bianconero ha appena iniziato un percorso e, a meno di clamorosi colpi di scena, al momento non ci sarebbero gli spiragli per un addio. Il sogno Guardiola, tuttavia, per la Juventus continua

