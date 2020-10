Calciomercato Juventus, Ronaldo va via | Super scambio

A fine stagione la Juventus dirà addio a Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese potrebbe rientrare in uno scambio super.

L’esperienza di Cristiano Ronaldo tra le fila della Juventus potrebbe concludersi a fine stagione. Il portoghese è arrivato a Torino due anni fa per circa 100 milioni di euro e il suo ingaggio da oltre 30 milioni a stagione è molto pesante per le casse bianconere. Ronaldo è stato acquistato per vincere la Champions League e, almeno per adesso, il successo non è avvenuto.

Juventus, Ronaldo al PSG in uno scambio

Stando a quanto riferisce ‘DonBalon.com‘, Cristiano Ronaldo è destinato al Paris Saint-Germain. Il club parigino ha intenzione di formare con Neymar una coppia d’attacco stellare, visto che Mbappé è finito nel mirino del Real Madrid. CR7 avrebbe grande piacere nell’approdare in Francia e la Juventus potrebbe ricevere diversi benefici.

Su tutti, liberarsi del pesante ingaggio del portoghese e incassare anche 50 milioni di euro, che per un trentaseienne non sono pochi. Una cifra che, tuttavia, potrebbe essere abbattuta da uno scambio con Mauro Icardi. Il centravanti argentino non si è mai ambientato come si deve a Parigi e la Juventus accoglierebbe volentieri Maurito. I destini dei bianconeri e di Icardi non si sono mai incontrati per davvero, ma le cose potrebbero cambiare a breve.

