Calciomercato, Lukaku contro Raiola | La verità su Conte

Spunta un retroscena di tre anni fa riguardante Lukaku e Conte, che avevano cercato i primi contatti. Il belga svelerà tutto a breve

La scelta dell‘Inter si sta rivelando più che azzeccata per Romelu Lukaku, che in nerazzurro ha vissuto una stagione straordinaria grazie al grande feeling con l’allenatore Antonio Conte, che ha costruito un attacco quasi perfetto con il belga e Lautaro Martinez che si completano a vicenda.

Nella prima annata in in Italia Lukaku ha realizzato ben 23 reti in Serie A mentre aggiungendo le coppe ha raggiunto quota 34. Numeri importantissimi che però non hanno portato ancora nessun trofeo e l’obiettivo di quest’anno è proprio quello di ridare un titolo all’Inter dopo quasi dieci anni dall’ultima volta.

Calciomercato, Lukaku e il retroscena con Conte: “Lo spiegherò nel libro”

Romelu Lukaku è stato portato in Italia da Antonio Conte, ma non è la prima volta che il tecnico cerca di averlo nelle sue squadre. Un tentativo fu fatto anche nel 2017, Conte voleva a tutti i costi l’attaccante belga nel suo Chelsea ma alla fine saltò tutto, secondo molte voci a causa di Mino Raiola.

Lukaku divenne così un giocatore del Manchester United e, ai microfoni di Heat Laatste Nieuws, preannuncia il racconto di nuovi dettagli sulla trattativa: “Quando finirò il mio librò rivelerò tutto. Nel calcio succedono tante cose, ma è importante che la nuova generazione abbia il pieno controllo delle proprie destinazioni. Tutto il quadro deve essere corretto”.

Con qualche anno di ritardo Conte è riuscito comunque ad avere il suo attaccante, anche se con squadre diverse, e se lo gode appieno viste le ottime prestazioni.

