Calciomercato Inter, Eriksen diventa un affare | Scambio e conguaglio

Non è andata nel migliore dei modi, fino ad oggi, l’avventura di Christian Eriksen con l maglia dell’Inter. Il calciatore, arrivato nel gennaio del 2020 dal Tottenham, si aspettava di ricevere un diverso trattamento da parte di Antonio Conte, che lo relega invece spesso in panchina utilizzandolo soltanto come seconda scelta. Insomma, il danese è un’alternativa e non un titolare dei nerazzurri, contrariamente a quelle che erano le aspettative. Ecco allora l’addio praticamente annunciato nel prossimo gennaio, con il calciatore che si è lamentato dello scarso impiego da parte di mister Conte. Sul trequartista ex Spurs diversi club, ma spunta un’ipotesi dalla Francia che potrebbe cambiare tutto.

Eriksen-PSG, Kurzawa più soldi all’Inter

Secondo quanto riporta Le10sport, infatti, il Paris Saint Germain sarebbe pronto a virare sul gioiello di casa Inter, relegato un po’ ai margini del progetto Conte. Il direttore sportivo dei francesi, Leonardo, sarebbe pronto a cogliere l’opportunità a gennaio per reclutare Eriksen, per ottenere il quale potrebbe avere in serbo una ricca offerta per l’Inter. Il PSG potrebbe pensare ad uno scambio, mettendo sul piatto il cartellino del terzino francese Kurzawa più una parte cash, di circa 28 milioni di euro. Insomma, un’offerta a cui sarebbe difficile dire no per i nerazzurri, che liberandosi dell’ex Tottenham accoglierebbero in rosa un nuovo esterno più una somma in denaro decisamente allettante.

Eriksen troverebbe in Francia una nuova occasione per mettersi in gioco a 28 anni, dopo la negativa esperienza italiana. I suoi giorni all’Inter sembrano contati: parte il conto alla rovescia per trovare una nuova sistemazione al talento della nazionale Danese: il PSG ci pensa.

