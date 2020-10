Juventus, Dybala non parte | Problemi per l’argentino!

Ancora problemi fisici per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus non volerà in Bolivia con la Nazionale argentina: ecco il comunicato

La nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, ai box in questi giorni per problemi fisici, non partirà con la Nazionale argentina che sarà impegnata in Bolivia. Dopo aver saltato il match contro l’Ecuador, la “Joya” non ci sarà nemmeno nella prossima sfida come ha svelato il comunicato della Nazionale: “Il giocatore Paulo Dybala non si recherà in Bolivia con la nazionale in quanto non è idoneo all’attività sportiva. Continuerà a recuperare per smaltire i recenti problemi intestinali”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Camavinga | Arriva la sua decisione!

LEGGI ANCHE >>Calciomercato Juventus, big a parametro zero | Paratici ci prova

Juventus, Dybala

Ora l’attaccante argentino della Juventus cercherà di recuperare in vista dei prossimi impegni con la compagine bianconera per essere protagonista sotto la gestione di Andrea Pirlo. Dopo la sosta Nazionale Cristiano Ronaldo e compagni saranno impegnati in trasferta a Crotone.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, confessione in diretta: “Potevo tornare!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, 65 milioni di euro | Super colpo per Pirlo