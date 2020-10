Calciomercato Juventus, rivoluzione in porta | Super colpo!

La Juventus è già all’opera per un clamoroso avvicendamento tra i pali: via Szczesny, top player nel mirino

É già tempo di grandi manovre in casa Juventus, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L’estate 2021 potrebbe portare ad un clamoroso avvicendamento tra i pali della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, Wojciech Szczesny potrebbe lasciare spazio ad un colpo da sogno: i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo dal top club: addio Szczesny

Nonostante la lunga scadenza fissata al 30 giugno 2024, nei piani della Juventus c’è l’addio di Wojciech Szczesny. Il polacco piace a diversi top club inglesi, United in primis, in estate potrebbe approdare in Premier League. Al suo posto la Juventus potrebbe approfittare dell’incertezza sulla questione rinnovo e fiondarsi su Marc-Andre Ter Stegen.

L’estremo difensore tedesco, in scadenza nel 2022, è uno dei cardini del Barcellona ma potrebbe non rinnovare. A riportare la notizia è ‘Elgoldigital’ che sostiene dunque come il Barcellona, in piena crisi economica, difficilmente accontenterà il teutonico che mira ad essere il portiere più pagato al mondo.

La Juventus, dunque, prepara l’assalto all’estremo difensore dei catalani: Ter Stegen il nome in pole per l’eredità di Szczesny.

