Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Scambio con Bernardeschi!

La Juventus è già all’opera per il prossimo mercato di riparazione, dove sembra esserci un ritorno di fiamma in attacco: scambio con Bernardeschi

È stato un mercato molto complicato quello che si è appena concluso, anche per la Juventus. La società che cannibalizzato il calcio italiano vincendo le ultime nove edizioni della Serie A ha messo in atto una rivoluzione importante. I bianconeri hanno esonerato Sarri per affidare la panchina ad un assoluto esordiente come Andrea Pirlo e, poi, hanno cercato di costruire la rosa secondo le sue indicazioni. Le difficoltà maggiori sono state relative al centravanti richiesto dal tecnico bresciano: dopo un approccio forte a Suarez e Dzeko, alla fine è arrivato Alvaro Morata. Ora la Juventus è alla ricerca di un vice per lo spagnolo: possibile uno scambio con Bernardeschi in Serie A.

Calciomercato Juventus, si riaccende Milik | Scambio con Bernardeschi!

La Juventus, prima di mettere le mani su Morata, è stata ad un passo da Edin Dzeko. L’affare con la Roma non è avvenuto a causa del mancato accordo fra i giallorossi ed il Napoli per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, però, prima di accettare qualsiasi trasferimento era interessato ad avere un riscontro proprio dai bianconeri: la società piemontese, infatti, prima dell’esonero di Sarri aveva un accordo con l’ex Ajax. Nel mercato di gennaio, il suo nome potrebbe tornare di moda.

La compagine di Andrea Pirlo, infatti, non è riuscita a raggiungere un attaccante di riserva che potesse ricoprire il ruolo di vice Morata. Ecco che la candidatura di Milik, separato in casa e con il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli, potrebbe prendere forza. La Juventus potrebbe proporre uno scambio con Federico Bernardeschi, profilo molto gradito da Gattuso e De Laurentiis, e l’affare rischia seriamente di decollare.

Napoli e Juventus potrebbero mettersi di nuovo in affari nel mercato di gennaio: lo scambio fra Milik e Bernardeschi prende sempre più forza.

