Calciomercato, De Bruyne sul rinnovo | “Non c’è l’accordo”

Kevin De Bruyne, trequartista del Manchester City, ha parlato dell’accordo per il rinnovo del contratto che non è stato ancora trovato.

Non è ancora arrivato il rinnovo del contratto di Kevin De Bruyne. Il trequartista del Manchester City andrà in scadenza nel 2023 ed è uno dei punti fermi della formazione di Pep Guardiola. Dal club inglese, però, non sono ancora arrivati segnali per un rinnovo, come dichiarato dallo stesso ex Wolfsburg.

Calciomercato, De Bruyne: “Finora nessun contatto”

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK, De Bruyne si è soffermato sulla trattativa per il rinnovo: “Finora non ho avuto contatti con nessuno, dunque non so perché dicano che abbia raggiunto l’accordo“. Il belga ha poi parlato di come si trova a giocare nei Cityzens: “Sono molto felice e mi sento a mio agio, se il club vuole parlare con me sono a disposizione. Ma al momento non è successo, quindi bisogna aspettare“.

