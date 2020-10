Calciomercato Juventus, ‘scippo’ in attacco | Lo vuole Guardiola!

Pep Guardiola può mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus di Pirlo. Il tecnico del City punta l’obiettivo bianconero per l’attacco: i dettagli

Nemmeno il tempo di chiudere la sessione estiva che i piani della Juventus, in vista del prossimo calciomercato, rischiano di complicarsi. Pep Guardiola ha messo nel mirino il gioiello sognato da tempo dalla dirigenza bianconera. Ecco quindi che il Manchester City può preparare un clamoroso sgambetto: conferme dalla Spagna, i ‘Citizens’ in pressing.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio rifiutato | Rilancio del Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, la Premier tenta il big! I dettagli

Calciomercato Juventus, sprint Guardiola: rischio beffa

Guardiola sta pianificando l’attacco del futuro del suo Manchester City. Con Aguero che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione, il tecnico catalano pensa con forza ad Erling Haaland. Il bomber del Borussia, secondo ‘Don Balon’, è il primo nome per sostituire ‘El Kun’ in casa ‘Citizens’. Il norvegese ha una clausola rescissoria, valida non prima dell’estate 2022, di 70 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La Juventus aveva pensato all’ex Salisburgo, con l’idea di sfruttare il canale preferenziale grazie agli eccellenti rapporti con il suo agente, Mino Raiola. Guardiola però è disposto ad un’offerta importantissima per strappare il 20enne al Borussia Dortmund: 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Ronaldo: “Occasione persa”

Situazione dunque in divenire, Guardiola è pronto a fare sul serio per Haaland, la Juventus è avvisata: il norvegese nel 2021 può approdare in Premier League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a zero a sorpresa | Beffa per i rivali

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala | ‘Finanzia’ il colpo dal Barcellona