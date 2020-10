Calciomercato Juventus, big a parametro zero | Paratici ci prova

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a seguire eventuali occasioni di mercato. Si pensa al colpo a parametro zero

È un avvio di stagione particolare per la Juventus, che si è ritrovata a giocare solo due gare su tre a causa della mancata presentazione del Napoli allo Stadium per la terza giornata di campionato per problemi legati al coronavirus. Nelle prime due giornate i bianconeri hanno collezionato 4 punti sui 6 a disposizione.

Nella prima gara contro la Sampdoria la prestazione è stata straordinaria, ma sette giorni a Roma sono state evidenziate diverse lacune quantomeno rivedibili. Ora questa sosta di tre settimane può aiutare Andrea Pirlo a preparare al meglio la sua squadra alla nuova stagione cercando di perfezionare ogni aspetto.

Calciomercato Juventus, occasione Di Maria a parametro zero: la società ci pensa

Mentre la squadra si prepara a vivere settimane intense anche grazie al ritorno della Champions League, la società non distoglie le proprie attenzioni dal calciomercato e continua a monitorare ogni situazione per sfruttare eventuali occasioni.

Fabio Paratici ha messo nel mirino anche il mercato degli svincolati visto che a giugno potrebbero esserci tanti giocatori importanti liberi e ne starebbe seguendo uno in particolare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe pensando ad Angel Di Maria a parametro zero per il mese di giugno.

Il contratto dell’esterno argentino con il PSG scade a fine stagione e per questo potrebbe essere un affare, ma bisogna valutare le sue condizioni visti i 33 anni da compiere a febbraio.

