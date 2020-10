Calciomercato Juventus, ‘bis’ col Barcellona | Nuovo scambio in vista!

Gli ottimi rapporti fra il Barcellona e la Juventus potrebbero produrre un nuovo scambio: questa volta a finire al ‘Camp Nou’ sarebbe Bernardeschi

Quello che si è appena concluso è stato un mercato anomalo, che ha presentato notevoli difficoltà a tutte le società. Nonostante questo, una delle operazioni più importanti a livello economico è stata quella realizzata da Juventus e Barcellona: il maxi scambio che ha portato Miralem Pjanic in blaugrana e Arthur in bianconero. In attesa che il campo possa giudicare la bontà dell’operazione, le due società potrebbero essere già al lavoro per il ‘bis’. Nuovo scambio in vista fra Juventus e Barcellona, questa volta in blaugrana potrebbe finirci Federico Bernardeschi: i dettagli.

Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barça | Dembélé per Bernardeschi!

Occhi aperti sull’asse Torino-Barcellona, perché gli ottimi rapporti instaurati dalla Juventus con la società catalana potrebbero produrre una nuova maxi operazione. Questa volta i protagonisti dello scambio sarebbero Federico Bernardeschi, profilo gradito dai blaugrana, e Ousmane Dembélé. I bianconeri, infatti, sarebbero convinti che l’attaccante francese classe ’97 abbia ancora tutto per mantenere quanto promesso con la maglia del Borussia Dortmund. Una nuova operazione che potrebbe anche generare una buona plusvalenza per la Juventus.

La valutazione portata avanti dai bianconeri per Bernardeschi sarebbe di circa 35 milioni di euro, mentre i blaugrana per Dembélé vorrebbero almeno 50 milioni. In questa operazione di scambio, quindi, la Juventus verserebbe un conguaglio di circa 15 milioni nelle casse del Barcellona e, questo, non sarebbe un problema per la società piemontese. Andrea Pirlo avrebbe già in mente una sistemazione tattica per l’attaccante transalpino, ormai considerato un esubero dal club catalano.

