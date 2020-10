Calciomercato, Messi pronto a partire | Nuova offerta per gennaio!

La posizione di Messi al Barcellona rimane altamente instabile e l’addio potrebbe essere ancora un’opzione: nuova offerta per gennaio

La sessione di calciomercato che si è appena conclusa è stata ad un passo dall’essere ricordata per sempre come quella dell’addio di Lionel Messi al Barcellona. Il fuoriclasse argentino ha rotto in maniera ufficiale con il club catalano e, soprattutto, con il suo presidente Bartomeu inviando il famoso burofax. Una spaccatura che è stata sanata in maniera pubblica, con l’intervista in cui la ‘Pulga’ ha annunciato che sarebbe rimasto in blaugrana anche quest’anno. La riappacificazione, però, potrebbe essere stata solamente una toppa momentanea: Messi avrebbe già una nuova offerta per gennaio.

Calciomercato Inter, Messi verso la Premier | Nuova offerta del City!

La posizione di Lionel Messi all’interno del Barcellona è ancora altamente instabile e, con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021, il suo addio sembra essere una possibilità concreta. Secondo quanto rivelato da ‘El Gol Digital’, il Manchester City sarebbe disposto a presentare un’offerta formale ai blaugrana per mettere le mani sulla ‘Pulga’ già nel prossimo mercato di gennaio. I ‘Citizens’ sono, insieme all’Inter, la squadra a cui l’argentino è stato accostato con maggiore insistenza.

L’addio al Barcellona sarebbe ancora molto forte nella mente di Messi, che non ha legato minimamente con Ronald Koeman. Questo potrebbe far tornare in voga la sua partenza e lo sa bene Guariola: il contratto in scadenza, poi, rischia di essere un ‘assist’ prezioso per il club inglese. Il Manchester City offrirebbe ai blaugrana la possibilità di ricevere un indennizzo dalla cessione del numero ’10’ argentino, altrimenti potrebbe sempre muoversi a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.

RM

