Calciomercato Milan, ‘regalo Champions’ | Colpo shock dalla Spagna!

Un super colpo in caso di approdo in Champions League: il Milan pensa al top player, i dettagli dell’affare

Il Milan guarda al futuro calciomercato, con l’estate 2021 come palcoscenico per un clamoroso colpo in attacco. Il club di via Aldo Rossi pensa dunque al possibile affare con il top club spagnolo: ecco il rinforzo in caso di approdo dei rossoneri alla prossima Champions League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio rifiutato | Rilancio del Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘erede’ Ibrahimovic | Suggestione dal Real Madrid

Calciomercato Milan, top player ‘svalutato’: cifre e dettagli

Un asse caldo che potrebbe diventare rovente nell’estate 2021. Milan e Real Madrid potrebbero tornare a parlare e, dopo gli approdi di Theo Hernandez e in quel di Milanello, il prossimo nome sarebbe clamoroso. Il Milan, in caso di qualificazione alla prossima Champions, può pensare ad Eden Hazard che, dopo una sola stagione, è ormai fuori dal progetto tecnico di Zidane.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il cartellino del belga, falcidiato dagli infortuni e mai incisivo in campo, ha subito una forte svalutazione negli ultimi mesi. Hazard, accostato anche alla Juventus, viene adesso valutato 60 milioni, secondo quanto riportato da ‘AS’, a giugno la cifra potrebbe scendere addirittura a 40. Maldini proverà a portarlo a Madrid in prestito con diritto di riscatto, sfruttando gli eccellenti rapporti con la dirigenza madridista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Ozil ha detto sì | Sprint per il dopo-Calhanoglu

Il Milan, dunque, spalmerebbe l’oneroso ingaggio di Hazard che potrebbe arrivare in prestito, con diritto di riscatto a 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, grana Kessie | ‘Scippo’ in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rottura improvvisa | Juventus o Simeone