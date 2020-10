Coronavirus, gara rinviata | “Ecco cosa può succedere”

La gara è stata rinviata a causa dei calciatori contagiati dal coronavirus e potrebbe arrivare una soluzione clamorosa per decretare il vincitore

Torna l’incubo coronavirus nel mondo del calcio e anche l’Italia sta avendo delle difficoltà dopo tre mesi piuttosto tranquilli. Aumentano giorno dopo giorni i calciatori di Serie A contagiati. Se il trend dovesse essere sempre questo potrebbe esserci più di qualche problema per portare le competizioni fino in fondo.

In questa settimana i campionati si sono fermati per dare spazio alle nazionali e anche qui sono usciti nuovi casi e nuove difficoltà. A causa delle troppe positività riscontrate nell’Italia Under 21, ieri è stata rinviata la sfida degli azzurrini con l’Islanda Under 21 valevole per la qualificazione agli Europei Under 21.

Coronavirus, Italia-Islanda Under 21 rinviata: il sorteggio potrebbe decidere il risultato

La gara è cruciale per gli esiti del girone ma a questo punto sorgono diversi problemi sulla data del possibile recupero del match. Qualora non ci dovesse essere la combinazione giusta per disputare il match, si potrebbe arrivare a una soluzione estrema e particolare: il sorteggio per decretare il risultato.

A parlarne è il giornalista Roberto Renga ai microfoni di Radio Radio. Queste le sue parole: “La Uefa ha deciso di rinviare Islanda-Italia Under 21, ma il calendario è molto fitto. c’è il rischio che addirittura non si rigiochi e che il risultato venga deciso con un sorteggio“.

Sarebbe una soluzione anomala che non decreterebbe i meriti sul campo, ma se non dovessero esserci altre opportunità nel calendario già ricco di impegni allora le squadre potrebbero farci poco.

