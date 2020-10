La situazione di Mesut Ozil all’Arsenal continua ad essere complicata e ad approfittarne potrebbe essere il Milan: il turco dice sì ai rossoneri

Periodo difficile tra Mesut Ozil e l’Arsenal, che ormai sembrerebbe non puntare più sul talento turco. Così a mettere gli occhi sul centrocampista sembrerebbe essere il Milan, pronto ad approdare in rossonero, dando anche il proprio consenso al trasferimento. Sarà lui il sostituto di Calhanoglu.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, grana Kessie | ‘Scippo’ in Serie A!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, rottura improvvisa | Juventus o Simeone

Potrebbe interessarti anche >>> Milan, Ibrahimovic guarito dal Coronavirus | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Milan, post Calhanoglu assicurato: Ozil ha detto sì

Il calciomercato è terminato ormai, ma il Milan pensa a lungo termine ed è già pronto a mettere a segno il primo grande colpo per la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, a lasciare l’Arsenal potrebbe essere Mesut Ozil, pronto ad approdare in rossonero.

Il turco infatti sarebbe ormai ai ferri corti con i ‘gunners’, come testimonia l’esclusione dalla lista per l’Europa League del classe 1988. Per questo motivo, il club milanista avrebbe puntato su di lui per sostituire Hakan Calhanoglu, altro turco che potrebbe lasciare la propria squadra a fine stagione. L’accordo tra Ozil ed i rossoneri ci sarebbe già, quindi uno dei passi più importanti sarebbe stato fatto. Ora bisognerà chiudere in breve tempo per anticipare la folta concorrenza.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Accordo vicino!