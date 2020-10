Scoppia il caso Schone in casa Genoa: a tuonare contro la società rossoblu è l’agente del calciatore olandese con pesanti accuse

Dopo un solo anno, il Genoa e Lasse Schone sembrerebbero essere ormai ai ferri corti. Scoppia così il caso legato al centrocampista olandese, sul quale interviene anche il suo agente. Intervista con pesante attacco nei confronti della società rossoblu.

Calciomercato Genoa, l’agente di Schone tuona: ”Intrapresa azione legale”

Una storia che sicuramente non doveva avere questo epilogo quando è iniziata, ma ad oggi, la situazione è diventata molto pesante in casa Genoa. Infatti, il rapporto con Lasse Schone sembrerebbe ormai logoro, testimoniato soprattutto dall’esclusione del calciatore dalla lista per la Serie A. Ad esprimersi sull’argomento è il suo agente, Revien Kanhai, che in un’intervista a ‘Votbal Zone’, tuona contro la società rossoblu.

Infatti, l’agente ha dichiarato che la società avrebbe agito in malafede e che Lasse sarebbe stato trattato in modo scandaloso. In più, aggiunge che molti accordi sono stati violati e che sarà intrapresa un’azione legale contro la società per liberarsi subito a costo zero. Parole pesanti che evidenziano ancor di più l’insanabile spaccatura creatasi.

