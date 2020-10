Inter, salgono a cinque i casi di coronavirus | Il comunicato

Arriva il nuovo comunicato dell’Inter riguardo i tamponi effettuati nelle ultime ore. Positivo anche il portiere Ionut Radu

Sono giornate movimentate per l’Inter, che dall’inizio di questa settimana ha iniziato a combattere con il coronavirus a causa della positività di diversi calciatori. I nerazzurri hanno comunicato in questi minuti degli aggiornamento riguardo l’ultimo giro di tamponi effettuato in queste ore.

La società ha confermato la positività di Gagliardini e Nainggolan e in più si è aggiunto anche Ionut Radu. Questo il comunicato: “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”.

Passano i giorni e aumentano i casi nei nerazzurri, ma la speranza è che non si vada oltre i cinque calciatori già contagiati (oltre quelli già citati ci sono anche Bastoni e Skriniar).

