Calciomercato Juventus, si avvicina il francese | Costa spalanca le porte

La Juventus vuole rinforzare la propria rosa anche nel mercato di gennaio e potrebbe mettere nel mirino un giocatore del Bayern Monaco

È iniziata con una vittoria e un pareggio la stagione della Juventus, che vuole continuare a crescere con Andrea Pirlo e potrebbe avere diverse settimane per fare prove e capire al meglio con quale schieramento tattico giocare. Dal calciomercato sono stati fatti acquisti mirati per accontentare le richieste del tecnico.

L’obiettivo è quello di provare a raggiungere una certa mentalità europea, con un gioco soprattutto offensivo per provare a replicare modelli europei che hanno funzionato nel migliore dei modi. Nelle prime due gare di campionato è stato provata la difesa a tre in fase offensiva che ha portato a qualche rete subita di troppo in contropiede e si deve crescere da questo punto di vista.

Calciomercato Juventus, per gennaio nel mirino può esserci Pavard

A questo punto la Juventus potrebbe cercare nuovi calciatori in grado di giocare sia sulla fascia che in difesa come sta facendo attualmente Danilo, che viene schierato come difensore centrale in fase offensiva e come terzino destro in fase d’attacco. Un calciatore che può fare entrambe le cose è Benjamin Pavard.

Con il Bayern Monaco è stato concluso un affare nelle ultime ore di mercato attraverso la cessione di Douglas Costa con la formula del prestito. Chissà che proprio durante l’incontro per il brasiliano non siano partite le discussioni per Pavard.

Il suo valore al momento potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro ma potrebbe dare sicuramente una svolta al gioco di Pirlo nella quale il difensore-terzino fa la differenza.

