Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ‘chiama’ il suo erede

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo indica ai bianconeri il prossimo crack: il talento è però nel mirino di altri top club

La Juventus ha iniziato il processo di rinnovamento della propria rosa con decisione, in questa ultima sessione di mercato. Molti volti nuovi, con l’addio a diversi calciatori protagonisti del nucleo storico. Un processo che dovrà giocoforza proseguire nel prossimo futuro. Per alcuni protagonisti in bianconero, ancora pochi gli anni a disposizione ad alto livello. Anche per Cristiano Ronaldo, che al termine di questa stagione avrà 36 anni. Ecco perché Paratici e tutta la dirigenza devono trovare un sostituto all’altezza del portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa | Colpo dal Bayern

Calciomercato Juventus, Adama Traorè il nuovo crack: ma che concorrenza

Sarebbe proprio il lusitano ad aver indicato al club il giocatore su cui puntare con decisione. Vale a dire Adama Traorè, che ha debuttato con la maglia della Spagna proprio contro il Portogallo di CR7. Il talento del Wolverhampton, alla soglia dei 25 anni (li compirà a gennaio) sembra essere finalmente esploso. Ronaldo lo vorrebbe alla Juventus già a partire dal mercato invernale stando a ‘Don Balon’. Ma per la Juventus non sarà facile avere la meglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al talento | Duello con il Real

Il Real Madrid ha già avanzato un tentativo, mollando però momentaneamente per le richieste economiche elevate degli inglesi. Ci pensano seriamente anche Barcellona e Liverpool. Si annuncia battaglia per un giocatore dal potenziale fisico e tecnico assolutamente esplosivo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, idea scambio Juventus-Inter | I dettagli

Calciomercato Milan, rottura improvvisa | Juventus o Simeone