Calciomercato Juventus, nuovo assalto per Aouar | Zidane spiazza tutti

Sfida di calciomercato tra Juventus e Real Madrid, con Zidane che prova ad anticipare la volontà dei bianconeri.

Il Real Madrid continua a osservare con grande attenzione il profilo di Houssem Aouar, centrocampista dell’Olympique Lione che Zidane vorrebbe avere alla sua corte per la prossima estate. Da vincere, però, c’è la concorrenza di un’altra squadra.

Calciomercato Juventus, Zidane tenta il sorpasso per Aouar

Le merengues, infatti, temono ci possa essere l’assalto da parte della Juventus, con Cristiano Ronaldo pronto a fare da intermediario e sponsor per la buona riuscita della trattativa. Per evitare, quindi, che il portoghese possa intervenire per intercedere, il Real Madrid si sarebbe già mosso per avviare la trattativa con l’Olympique Lione, stando a quanto riportato da Don Diario. L’idea è quella di trovare un accordo entro il mese di gennaio, così da poter poi lasciare il giocatore in prestito fino a fine stagione in Ligue 1.

L’alternativa sarebbe un’opzione simile a quella usata per Donny van de Beek dal Manchester United: concordare un prezzo e lasciare che il tutto diventi effettivo nella stagione successiva. Questa formula permetterebbe al Real Madrid di non prendere un impegno ufficiale e di poter fare marcia indietro in qualsiasi momento nel caso in cui Aouar non dovesse mantenere il ritmo e le qualità fatte vedere in queste ultime stagioni. La Juventus si potrebbe inserire per anticipare queste mosse facendo la propria offerta a gennaio, ma da vincere c’è anche la volontà del giocatore, che potrebbe lasciarsi sedurre dal fascino dei madrileni.

