Dopo le tante discussioni di calciomercato, il procuratore di Lautaro Martinez esce allo scoperto per parlare del futuro dell’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez è stato uno dei calciatori più discussi negli ultimi mesi di calciomercato. Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni del Barcellona già da gennaio ma alla fine non si è fatto più nulla e l’argentino è rimasto all’Inter anche per questa nuova stagione.

Beto Yaque, procuratore di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di TNT: “In questi mesi di calciomercato ci sono state tante voci, lo volevano tutte le società ma non è arrivata neanche un’offerta concreta. Rinnovo? Con l’Inter non ci siamo ancora seduti a parlare per prolungare il contratto”.

Non finiscono dunque le discussioni su Lautaro Martinez per il semplice fatto che presto si potrà parlare di rinnovo, anche se al momento non c’è ancora nulla.

