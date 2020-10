Calciomercato Inter, retroscena Mourinho | Offerti 65 milioni

L’Inter ha vissuto una finestra di calciomercato movimentata ma alla fine condizionata da poche cessioni, nonostante l’assalto di Mourinho

È stata una sessione di calciomercato anomala per tutti a causa dell’emergenza coronavirus, ma l’Inter è riuscita comunque a portare a termine diversi affari in entrata pur non liberandosi di diversi esuberi. Antonio Conte ha a disposizione ora tanti elementi per fare bene e migliorare i risultati in questa stagione.

La società ha investito tanto soprattutto un anno fa e ora vorrebbe provare a raccogliere i frutti provando a conquistare i titoli e non solo andandoci vicino come successo un anno fa sia in Europa League che in Serie A. Dopo di che si penserà alle varie cessioni.

Calciomercato Inter, Mourinho a caccia di Eriksen e Skriniar: il retroscena

Nell’ultimo mese ci sono state diverse trattative per dei calciatori in uscita ma alla fine non si è fatto più nulla. In particolare, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe stato l’ex Jose Mourinho a cercare di strappare dei big.

Il giornalista infatti fa sapere che l’obiettivo del tecnico portoghese era quello di dare qualità al centrocampo del Tottenham e aveva messo nel mirino Christian Eriksen per un clamoroso ritorno. A questo interessamento si va ad aggiungere quello per Milan Skriniar, per il quale però non si è trovato un accordo.

Il club inglese aveva pensato di offrire circa 30 milioni per Eriksen e 35 milioni per Skriniar. A questo punto non sarebbe da escludere un nuovo assalto nelle prossime sessioni di mercato.

