Calciomercato Serie A, suggestione Ozil! La big ci pensa

Mesut Ozil ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Il trequartista tedesco potrebbe approdare in una big della Serie A durante il mercato di gennaio o direttamente l’estate prossima.

Hakan Calhanoglu sta trattando il rinnovo con il Milan. Il contratto del turco scadrà nel giugno 2021 e vorrebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Il numero 10 nei rossoneri ha raggiunto lo status di vero e proprio top player della squadra, dunque vorrebbe percepire molto di più degli attuali 2,5 milioni a stagione. Le parti stanno continuando a trattare, anche se le difficoltà sono molte. In caso di accordo non trovato, il Milan potrebbe puntare su Mesut Ozil.

Milan, Ozil se parte Calhanoglu

Secondo quanto riferito dal ‘Sun‘, Mesut Ozil non rinnoverà il suo contratto con l’Arsenal. I Gunners lo hanno messo alla porta, visti i suoi problemi fisici, la sua discontinuità e l’ingaggio da 350 mila sterline a settimana. Verosimilmente non rinnoverà il proprio contratto -anche lui è in scadenza 2021- e si accaserà in un altro club. Per il Milan è una suggestione.

A gennaio potrebbe arrivare con un piccolo indennizzo, oppure arriverebbe direttamente l’estate prossima a parametro zero. Le difficoltà, però, sono rappresentate proprio dall’alto stipendio del tedesco. Calhanoglu intanto continua a trattare, ma non è escluso che il Milan punti su altri profili.

