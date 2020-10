Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Accordo vicino!

Buone notizie per il futuro del portiere del Milan Gigio Donnarumma. A breve arriverà l’annuncio ufficiale per il suo rinnovo: le cifre

Finalmente arriverà a breve la lieta notizia per il Milan e per i tifosi rossoneri. Donnarumma continuerà la sua avventura con il club italiano allontanando in definitiva gli assalti delle big d’Europa. Il portiere campano difenderà ancora per tante stagioni i pali della formazione italiana: inoltre, è lui il titolare della Nazionale del Ct Mancini. Nelle prime giornate di campionato è diventato sempre più affidabile anche con i piedi facendo ripartire velocemente l’azione dalle retrovie. Un vero e proprio riconoscimento importante per Gigio, pronto a diventare un simbolo del Milan.

Calciomercato Milan, Donnarumma verso il rinnovo

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il portiere del Milan, Gigio Donnarumma, prolungherà il suo contratto con la società rossonera nei prossimi giorni. L’accordo è ormai totale con il suo noto agente, Mino Raiola, che ha limato gli ultimi dettagli nelle scorse settimane. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve con il rinnovo fino all’estate del 2025 con otto milioni a stagione per l’estremo difensore campano.

