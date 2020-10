Calciomercato Milan, rottura improvvisa | Juventus o Simeone

Il calciomercato rossonero può vedere un inatteso addio nelle prossime sessioni di mercato: rinnovo sempre più lontano, le ultime

In attesa di tornare in campo nel derby contro l’Inter, il Milan prosegue il suo lavoro per il futuro calciomercato. Dagli acquisti alle probabili cessioni, un pilastro di Pioli rischia di salutare anzitempo la compagine rossonera. Juventus e Atletico Madrid pronte all’assalto: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, arriva l’annuncio su Balotelli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, occasioni low-cost | Occhi in casa Arsenal

Calciomercato Milan, ‘grana’ rinnovo: addio più vicino

Un addio che fino a qualche settimana fa pareva impensabile ma adesso diventa un’opzione da tenere in forte considerazione. Secondo ‘Sportmediaset’, le trattative tra i dirigenti rossoneri e l’entourage di Hakan Calhanoglu sarebbero ben lontane da un accordo per il rinnovo. Il numero 10 milanista, in scadenza nel 2021, vuole un importante ritocco all’attuale ingaggio da 2,5 milioni annui.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il procuratore di Calhanoglu, Gordon Stipic, potrebbe nelle prossime due settimane incontrare la dirigenza rossonera per risolvere la situazione. In tal senso, però, dal club di via Aldo Rossi arrivano sensazioni negative, con l’ex Leverkusen, come anticipato da ‘Sky Sport’ corteggiato dalla Juventus. Nella corsa a Calhanoglu si starebbe per iscrivere anche l’Atletico Madrid di Simeone.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Raiola incontra Maldini

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, però, per Calhanoglu vi sarebbero stati contatti tra il suo agente ed altri club europei. Arsenal e Psg ma anche Galatasaray possono provare a stringere per il turco: futuro in rossonero in bilico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus rifiutata | Niente colpo dal Milan