Dopo l’ultimo tribolato mercato, Fabio Paratici e la Juventus valutano un divorzio a fine anno. Il dirigente continua ad essere la prima opzione per la Roma di Friedkin.

Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, è stato senz’altro il grande protagonista nell’ultima giornata di calciomercato. Il dirigente bianconero infatti, è stato l’artefice dell’operazione ‘low cost’ che ha portato il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa alla corte di Andrea Pirlo.

Nonostante il ‘colpo’ Chiesa, i rapporti tra Paratici e il resto della dirigenza bianconera non appaiono più idilliaci come in passato, e nelle idee del dirigente piacentino inizia a prendere corpo la possibilità di tentare una nuova esperienza.

Calciomercato Juventus, Friedkin insiste per Paratici. Il dirigente bianconero potrebbe arrivare già con un ‘colpo’ di mercato

Tra i principali ammiratori di Paratici, in prima linea resta sicuramente la Roma. La nuova proprietà Capitolina con Dan Friedkin al comando, ha le idee chiare e vuole puntare deciso sul direttore sportivo della Juventus quale uomo a cui affidare la riorganizzazione tecnica e dirigenziale della società.

Paratici ha fatto capire più volte di non precludersi nulla e di voler ascoltare eventuali offerte in linea con le sue visioni dirigenziali. Il richiamo della Roma potrebbe essere sempre maggiore, con il dirigente bianconero attratto dalla possibilità di aver carta bianca nella condotta societaria.

In caso di approdo nella Capitale, Paratici avrebbe già individuato il primo rinforzo necessario alla squadra di Paulo Fonseca. Il Chief Football Officer della Juventus tenterebbe di riportare in Italia Emre Can, attuale centrocampista del Borussia Dortmund ed ex pupillo del dirigente piacentino ai tempi della Juve. La valutazione di circa 30 milioni di euro fatta dal club tedesco non spaventerebbe Paratici, pronto a mettere in campo tutte le sue abilità di mercato per presentarsi a Roma con un primo grande ‘colpo’.

