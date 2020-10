Calciomercato, idea scambio Juventus-Inter | I dettagli

Possibile un’operazione di mercato tra Juventus e Inter. Ecco tutti i dettagli.

Diversi club e calciatori sono rimasti scontenti dal modo in cui si è concluso il mercato. Non tutte le società hanno piazzato i loro esuberi e parecchi dovranno adattarsi a questa situazione, almeno fino a gennaio. Un esempio? Marcelo Brozovic, che sembrava vicino all’addio dall’Inter, è rimasto poiché Bayern Monaco e Monaco si sono ritirate dalla trattativa. I nerazzurri, però, potrebbero includerlo in uno scambio con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Accordo vicino!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposta shock di Koeman | Colpo dal Barcellona

Juventus, possibile scambio con l’Inter

La Juventus e l’Inter potrebbero concludere uno scambio per gennaio. Ai bianconeri andrebbe il cartellino di Marcelo Brozovic, che troverebbe spazio nel centrocampo di Pirlo. Ad Antonio Conte, invece, andrebbe Alex Sandro: il brasiliano rappresenterebbe per il tecnico nerazzurro un grande innesto, soprattutto per l’importanza che hanno gli esterni nel suo gioco. Ma poi la Juve si troverebbero scoperta sul lato sinistro.

Con l’addio di Alex Sandro, quindi, Pirlo a sinistra avrebbe a disposizione il solo Frabotta e Cuadrado, che è stato adattato nelle ultime partite. De Sciglio è stato ceduto al Lione in prestito e la Juventus tornerebbe su Emerson Palmieri. Il terzino sinistro italo-brasiliano è stato cercato dai bianconeri nel mercato estivo, ma i tempi, molto ristretti, hanno impedito che l’operazione si portasse al termine col Chelsea. I Blues sulla fascia sinistra hanno grande abbondanza date anche le presenze di Chillwell e Marcos Alonso. Non è da escludere, dunque, un addio di Emerson da Londra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, richiesta shock per Inzaghi | Erede a sorpresa

Calciomercato Milan e Inter, arriva l’annuncio su Balotelli