Calciomercato Inter, svolta da Barcellona | Ecco il futuro di Messi!

Calciomercato Inter, arriva la svolta nel futuro di Lionel Messi: le ultime da Barcellona confermano novità all’orizzonte

Dopo aver monopolizzato l’attenzione dei media mondiali, Lionel Messi potrebbe tornare a far parlare di sé e ad aggiungere un nuovo capitolo nella sua storia con il Barcellona. Dalla Catalogna confermano: il movimento “Mes que un mociò” ha presentato più di sedicimila iscrizioni, come mozione di sfiducia nei confronti del presidente catalano Bartomeu. Un numero tale che costringe il consiglio di amministrazione a valutare le dimissioni di quest’ultimo e di porre in essere un vero e proprio impeachment. E in uno scenario del genere, il futuro di Messi potrebbe colorarsi ancora di blaugrana.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, un bomber nel mirino | Scambio in Serie A



Inter, Bartomeu verso le dimissioni: Messi può rinnovare con il Barcellona

Con le eventuali dimissioni di Bartomeu dalla presidenza del club, Lionel Messi potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Barcellona e allontanare ulteriormente le voci di un addio rimandato. Una brutta notizia per i tanti pretendenti alla ‘Pulga’, compresa l’Inter che non ha mai smesso di sognare al colpaccio in casa blaugrana. L’uscita di scena di Bartomeu, però, significherebbe strada libera per la permanenza dell’argentino in Catalogna, visti i dissapori e la sfiducia ormai latente dell’ambiente Barcellona nei confronti del proprio presidente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, arriva l’annuncio su Balotelli

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i prossimi scenari di mercato. L’Inter resta alla finestra, sognando (sempre più debolmente) il colpo Lionel Messi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa

Calciomercato Milan e Inter, riparte il derby | L’annuncio del top player