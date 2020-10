L’Inter di Antonio Conte non rinuncia al sogno Kante: nuovo assalto a gennaio per il francese, ecco la super offerta di Marotta

In attesa di scendere nuovamente in campo per il derby contro il Milan, in casa nerazzurra continua a tenere banco il calciomercato. Chiusa la sessione estiva, i fari sono già puntati a quella invernale con il mese di gennaio che vedrà un nuovo assalto al sogno di mister Conte: N’Golo Kante.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, un bomber nel mirino | Scambio in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, arriva l’annuncio su Balotelli

Calciomercato Inter, colpo Kante: nuova offerta al Chelsea

Conte non rinuncia a Kante. É previsto infatti per il mese di gennaio un nuovo, decisivo, assalto al talento francese. La dirigenza nerazzurra, pur di arrivare ad accontentare le importanti pretese economiche del Chelsea, sarebbe pronta a riformulare l’offerta per il mediano.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

15 milioni di euro più il cartellino di Christian Eriksen, valutato 35 milioni ed ormai lontano dal campo e dai progetti futuri di Antonio Conte. Il danese, accostato a diversi club, potrebbe tornare in Premier League rappresentando l’ultima arma a disposizione dei dirigenti nerazzurri per scardinare le resistenze dei ‘Blues’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nuovo bomber per Conte | Scambio in Serie A!



Situazione in divenire, Kante, non si allontana dai radar dell’Inter: pronta l’ennesima offensiva, Eriksen può finire al Chelsea.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, operazione ‘folle’ con l’Inter | Scambio alla pari

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Affare per gennaio