Calciomercato, via libera Allegri | Indizio dalla Spagna!

Giungono novità importanti per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri: l’ex Juventus si avvicina ‘grazie’ al top club

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a tornare in panchina. Dopo l’avventura bianconera finita ormai da tempo, chiuso il calciomercato il tecnico toscano potrebbe ben presto ritornare ad allenare. Dalla Spagna sono certi: il top club ha deciso, via libera per il nuovo allenatore.

Calciomercato, sfuma il top club: Allegri più vicino

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, il Manchester United sarebbe ad un passo dal cambio in panchina. Le recenti prestazioni, l’ultima schiacciante debacle contro il Tottenham in primis, allontanano Solskjaer. In tal senso, la dirigenza dei ‘Red Devils’ avrebbe scelto Mauricio Pochettino, libero dopo aver lasciato il Tottenham nei mesi scorsi.

Il top club inglese, dunque, si ‘ritira’ dalla corsa ad Allegri che a questo punto è sempre più vicino alla Roma. Il club giallorosso, poco convinto da Fonseca, avrebbe in mente di sostituire il portoghese in caso di mancanza di risultati nelle prossime settimane.

L’ex tecnico della Juventus, dunque, può tornare in Serie A: la Roma spera, dopo l’assist arriva da Manchester.

