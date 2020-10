Calciomercato Milan, occasioni low-cost | Occhi in casa Arsenal

Calciomercato Milan, che occasione in casa Arsenal: Mustafi e Papastathopulos in uscita a prezzo di saldo, l’ipotesi

Chiuso il calciomercato estivo, il Milan resta a caccia di un difensore da aggiungere al proprio organico. Una brutta notizia per Pioli, quella di non essere riuscito a prendere nessuno nell’ultimo giorno di sessione, ma il tecnico rossonero può tirare un sospiro di sollievo. Quella di gennaio non è così distante e lì si apriranno nuovi ed interessanti scenari. Due su tutti, entrambi in casa Arsenal, dove Mustafi e Papastathopulos sono ormai fuori dai piani di Mikel Arteta e a scadenza contrattuale nel 2021. Due occasioni che il Milan proverà a cogliere, almeno una delle due, nella speranza di rinforzare il proprio reparto difensivo a metà stagione.

