Calciomercato Milan, si complica il rinnovo | La Juventus ci prova

Calciomercato Milan, si complica il rinnovo di Hakan Calhanoglu: la Juventus resta alla finestra, l’ipotesi

Vero e proprio trascinatore del Milan in questo calcio post-lockdown, Hakan Calhanoglu è uno dei punti cardinali di Pioli e dei suoi rossoneri. Eppure, il futuro del turco potrebbe essere lontano da Milano, visto alcune difficoltà che stanno subentrando nel rinnovo del suo contratto. Come rivelato anche da ‘Sky Sport’, non filtrano buone notizie dall’ambiente Milan, con Calhanoglu voglioso di strappare un contratto con qualche zero in più e lottare sin da subito per qualche trofeo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio col Chelsea e colpo in Serie A | Arriva a gennaio!

Calciomercato Milan, Calhanoglu a scadenza: la Juve osserva

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Con Calhanoglu a scadenza contrattuale nel 2021, il Milan rischia di perdere a zero un piccolo patrimonio, soprattutto adesso che le trattative per il rinnovo sembrano essersi complicate. La Juventus, allora, resterebbe alla finestra, osservando con molta attenzione l’eventuale rottura del turco con il club rossonero. Calhanoglu piacerebbe (e non poco) al neo-tecnico Pirlo e a zero sarebbe l’occasione perfetta in vista della stagione 2021-2022. I bianconeri, infatti, potrebbero offrirgli le cifre richieste dal calciatore e (soprattutto) la possibilità di lottare sin da subito per un trofeo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!

Il Milan, quindi, dovrà fare grandissima attenzione nelle trattative con Calhanoglu: qualche top club, come la Juventus, sembra già pronto ad approfittarne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Under 21, due positivi al Covid-19 nell’Italia | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato, Gotze ad un passo dalla Serie A | Ufficiale al PSV