Calciomercato Juventus, svolta Khedira | Va in Spagna

Svolta nel futuro di Sami Khedira: il centrocampista non si è accordato per dire addio alla Juventus nel calciomercato estivo. Ma presto potrebbe lasciare il club bianconero e andare a giocare in Spagna.

Negli ultimi giorni di mercato, la Juventus si è liberata dei vari esuberi che aveva in rosa. Ma alcuni elementi come Federico Bernardeschi e Sami Khedira non hanno trovato alcun accordo per lasciare il club bianconero. Nello specifico, il centrocampista tedesco ha trattato la risoluzione del contratto. La Juve offriva poco più della metà dei 6,5 milioni di euro d’ingaggio percepiti dal tedesco, che chiedeva la somma per intero. Discorsi soltanto rimandati, anche perché su Khedira c’è da monitorare l’interesse di un club spagnolo.

Juventus, su Khedira c’è l’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, l’Atletico Madrid è seriamente interessato a Sami Khedira. L’Arsenal ha pagato la clausola rescissoria di Thomas Partey e i Colchoneros non sono riusciti a rimpiazzarlo. La trattativa per José Campaña del Levante non è andata a buon fine, ecco perché Simeone sta pensando al centrocampista tedesco.

Khedira dovrebbe quindi rescindere a gennaio il contratto che lo lega alla Juventus fino al giugno 2021, poi si accorderebbe con l’Atletico Madrid a parametro zero.

