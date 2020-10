Calciomercato Juventus, operazione ‘folle’ con l’Inter | Scambio alla pari

Operazione per gennaio tra Inter e Juventus. Ecco lo scambio alla pari, con valore sui 35 milioni, tra le due big del campionato di Serie A

La Serie A è appena iniziata e già si trascina dietro polemiche destinate a durare a lungo. Nulla però potrà ostacolare la corsa delle grandi squadre verso la vittoria finale del titolo. Tra le grandi favorite ci sono Juventus, naturalmente, e Inter. Entrambe le squadre hanno allestito una buona campagna acquisti ma resta ancora qualche incertezza da definire. Come quelle relative a Aaron Ramsey, da parte dei campioni d’Italia, e a Christian Eriksen, per il club guidato da Conte. Sia il gallese che il danese, provenienti dalla Premier, non sono sstati all’altezza delle aspettative nella prima stagione in Serie A, ma per entrambi potrebbe arrivare una nuova occasione a gennaio.

Inter e Juventus, scambio alla pari da 35 mln

Non avendo convinto a fondo, infatti, Juventus ed Inter potrebbero procedere, tramite intermediari, ad uno scambio alla pari tra i due. Entrambe le società potrebbero accogliere con favore l’ipotesi, per realizzare la quale dipenderà molto anche quello che dirà il campo da qui a gennaio. Insomma, se il rendimento di Ramsey e Eriksen dovesse ancora rivelarsi al di sotto delle aspettative, i due club potrebbero procedere al ‘folle’ scambio. Il valore di mercato dei due centrocampisti, del resto, si aggira su 35 milioni di euro. La Juventus troverebbe così un nuovo uomo offensivo in appoggio agli attaccanti, mentre l’Inter aggiungerebbe un nuovo centrocampista di valore al già ricco reparto mediano.

Per entrambi i calciatori un cambio squadra in Serie A potrebbe servire per avere una reazione, uno stimolo nuovo per dimostrare anche in Italia il proprio valore, fin qui mai pienamente espresso.

