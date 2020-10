Calciomercato, Dembélé vuole solo la Juventus | Rifiutata la Premier

Ousmane Dembélé ha occhi solo per la Juventus. L’attaccante del Barcellona non sembra per niente intenzionato ad accettare il Manchester United.

L’affare tra la Juventus e il Barcellona per Luis Suarez non è andato a buon fine, come invece è successo per lo scambio tra Pjanic e Arthur. I due club, però, potrebbero concludere ancora degli trattative nell’immediato futuro. La Juve è alla ricerca costante di profili internazionali per far bene in Italia e soprattutto in Europa. Uno di questi è Ousmane Dembélé e sul suo futuro ci sono delle novità.

Juventus, c’è il sì di Dembélé

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Ousmane Dembélé vorrebbe giocare con la Juventus. L’attaccante francese per questo motivo avrebbe rifiutato categoricamente la corte del Manchester United, intenzionato ad acquistarlo nei giorni scorsi. Il suo mancato trasferimento, inoltre, ha fatto saltare anche quello di Depay al Barcellona.

Il portale spagnolo si è inoltre soffermato sul futuro dell’attacco dei bianconeri, con due addii eccellenti: quello di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata, che potrebbe non essere riscattato. L’addio di Dembélé permetterebbe al Barcellona di liberarsi di un calciatore che ha deluso le aspettative e quella di Torino sarebbe la piazza giusta per rilanciarsi.

