Calciomercato Inter, chiamata da Manchester | Scambio pazzesco: Juve ko

Due giocatori in scadenza che possono scambiarsi le maglie a gennaio: l’Inter pensa al colpo di calciomercato invernale.

L’Inter continua a cercare innesti per il proprio centrocampo e soprattutto una nuova collocazione per Milan Skriniar, sempre più in rotta con Antonio Conte. Il difensore andrà in scadenza di contratto a giugno e a gennaio l’Inter vorrà trovargli una sistemazione definitiva, per questo si sta pensando di mettere in piedi un maxi scambio con il Manchester United.

Calciomercato Inter, Conte propone il maxi scambio

In Premier League i Red Devils si ritrovano a gestire la medesima bega contrattuale dell’Inter, ma con Paul Pogba. Questa poteva essere l’estate del suo ritorno alla Juventus, ma le esigenze dei bianconeri hanno spinto la società a virare su altri profili, come McKennie e Arthur, oltre al già oneroso investimento per Kulusevski e successivamente per Chiesa. Per questo motivo Conte potrebbe fare uno sgarbo alla sua ex squadra, portando Pogba a Milano.

Allo United interessa il cartellino di Skriniar, con l’Inter che chiede in cambio di quello di Pogba, ugualmente in scadenza di contratto e pronto, nel caso, a lasciare Manchester a parametro zero per la seconda volta nella sua carriera. In aggiunta Conte vorrebbe evitare di doversi scoprire in difesa e vorrebbe chiedere ai Red Devils anche il cartellino di Rojo, oramai fuori dal progetto tecnico di Solskjaer. Lo United considera l’offerta e le parti valuteranno in questi mesi autunnali.

