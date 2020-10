Calciomercato Inter, un bomber nel mirino | Scambio in Serie A

Calciomercato Inter, un bomber già nel mirino di Marotta ed Ausilio: Conte si prepara ad accoglierlo per gennaio, l’ipotesi

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempi come questi, dove le società sono sempre alla ricerca di occasioni low-cost da cogliere al volo. E’ il caso dell’Inter, che sarebbe già allo studio di un attaccante da regalare a Conte, in vista della prossima sessione di mercato. L’ipotesi numero uno sembra essere quella che risponde al nome di Milik, con il polacco ormai fuori dai piani tecnici del Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio col Chelsea e colpo in Serie A | Arriva a gennaio!

Inter, per Milik c’è la fila: Marotta tenta il Napoli con uno scambio

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i prossimi scenari di mercato. Milik è a scadenza nel 2021 e, dopo aver rifiutato le offerte di Tottenham e Fiorentina, sembra determinato a voler partire a zero, in vista di lidi più prestigiosi. La Juventus resterebbe in pole, ma anche Manchester United e Paris Saint-Germain studiano con grande attenzione l’ipotesi di prendere il polacco a zero, per la stagione 2021-2022. L’Inter, dalla sua, sarebbe disposta a bruciare la concorrenza e portarlo a Milano già a gennaio, offrendo in cambio qualcuno dei suoi esuberi al Napoli, così da guadagnarsi il favore della società azzurra. Vecino potrebbe essere il profilo adatto, visto la stima di Giuntoli e Gattuso nei confronti dell’uruguaiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!

Anche se un eventuale arrivo a Milano resterebbe legato al futuro di Pinamonti, Arkadiusz Milik rientra certamente nella lista dei desideri di Marotta ed Ausilio. E chissà, che a gennaio, il polacco non torni di nuovo ad essere protagonista del mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Under 21, due positivi al Covid-19 nell’Italia | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato, Gotze ad un passo dalla Serie A | Ufficiale al PSV