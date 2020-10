Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Affare per gennaio

Ritorno di fiamma in casa Inter: il club nerazzurro a gennaio potrebbe tornare su un giocatore seguito da tempo. La trattativa garantirebbe a Conte un’alternativa di alto livello.

L’Inter ha deciso di completare il parco attaccanti con Andrea Pinamonti, che occuperà il ruolo di quarto attaccante. I nerazzurri hanno deciso di puntare su un centravanti giovane, piuttosto che su un elemento di esperienza. Negli ultimi mesi si erano fatte insistenti le voci legate a Olivier Giroud, attualmente al Chelsea. L’attaccante francese ha rilasciato un’intervista in cui parla del suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!

LEGGI ANCHE >>> Under 21, due positivi al Covid-19 nell’Italia | Comunicato UFFICIALE

Inter, l’affare Giroud è ancora possibile

Potrebbe dunque esserci un ritorno di fiamma dell’Inter per Olivier Giroud. L’attaccante del Chelsea, nel corso di un’intervista ai microfoni di RMC Sport, ha parlato delle sue prospettive future: “Tornare in Ligue 1 non è una mia priorità, non credo che lo farò. Ho voglia di un’esperienza in un campionato estero e non escludo nulla“. Giroud ha parlato anche di un possibile approdo nel campionato italiano: “Ero vicino alla firma per giocare in Serie A (all’Inter, ndr), so che agli italiani piacciono i giocatori di esperienza. Sarà una questione di opportunità, non mi negherò nulla“.

Insomma, Giroud è stato molto chiaro: non disdegnerebbe un’avventura in Italia, anche perché si sente ancora al top e per ora non pensa alla MLS. E infatti ha poi proseguito: “L’America mi affascina, ma mi sento di poter disputare ancora altri 2-3 anni ad alti livelli“. Possibile ritorno dell’Inter a gennaio sull’attaccante francese, desideroso di giocare in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Gotze ad un passo dalla Serie A | Ufficiale al PSV

Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa