Napoli, UFFICIALE l’esito dei tamponi | Il comunicato

Il Napoli ha diramato una nota sull’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori nella giornata di ieri: il comunicato

Non si è ancora placata la situazione intorno alla scelta del Napoli di non partire per Torino, seguendo le indicazioni dell’Asl. La Juventus si è espressa su una posizione totalmente opposta rispetto al club partenopeo, così come la Lega di Serie A. In attesa di scoprire cosa deciderà il giudice sportivo, il Napoli ha comunicato tramite una nota ufficiale l’esito dei tamponi a cui è stata sottoposta la squadra nella giornata di ieri.

Napoli, tutti negativi i tamponi | Il comunicato

Il Napoli ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, che sono tutti negativi i tamponi effettuati dai giocatori e dallo staff nella giornata di ieri: al momento, però, ce ne sono ancora due che devono essere processati. In ogni caso, arrivano buone notizie dal club campano. Dopo il focolaio scoppiato in casa Genoa, infatti, anche a Napoli temevano una situazione similare: tutti negativi, invece, i tamponi sui giocatori azzurri.

