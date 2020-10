Calciomercato, rischio dimissioni | Idea Spalletti in Liga!

Luciano Spalletti potrebbe presto tornare ad allenare. L’ex allenatore dell’Inter è fermo dall’anno scorso e la sua nuova avventura potrebbe essere in Liga.

L’Inter ha ancora sotto contratto Luciano Spalletti fino al giugno del 2021. L’allenatore guadagna attualmente 4,5 milioni di euro a stagione, ma potrebbe presto liberare i nerazzurri da questa pesante spesa. Una delle squadre che potrebbero ingaggiarlo è il Valencia, visto che Javi Garcia starebbe pensando di dimettersi.

Calciomercato, Spalletti al Valencia

Secondo quanto riferito da ‘El Larguero‘, Javi Garcia sta pensando di dare le dimissioni. L’allenatore spagnolo non è per niente contento del mercato condotto dal Valencia, viste le tante partenze eccellenti: da Rodrigo Moreno al Leeds a Ferran Torres al Manchester City, passando per Coquelin e Dani Parejo al Villareal.

Insomma, la spina dorsale del Valencia è stata completamente smantellata. Hanno fatto parecchio discutere, infatti, le cessioni dei due centrocampisti al Villareal, soprattutto del capitano Parejo. Luciano Spalletti potrebbe quindi essere un’idea concreta per il club spagnolo. Non sono nuove le sue esperienze in campionati stranieri, come dimostrato anche dalla sua avventura allo Zenit.

