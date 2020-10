Calciomercato Roma, retroscena Dzeko | Offerto alla big d’Europa

Edin Dzeko continuerà la sua avventura alla Roma dopo una sessione di calciomercato ricca di colpi di scena. Retroscena dell’ultimo giorno

Edin Dzeko continuerà a lottare per la Roma. L’attaccante bosniaco, ad un passo dalla Juventus, per l’intreccio di mercato con Arek Milik, sarebbe stato offerto ad una big d’Europa proprio nell’ultimo giorno di mercato.

Calciomercato Roma, Dzeko offerto al Real Madrid

Come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito Tv” Dzeko e Aubameyang sarebbero stati offerti al Real Madrid per rinforzare il reparto offensivo di Zinedine Zidane. Un’idea davvero entusiasmante, che non si è concretizzata a poche ore dalla chiusura del calciomercato.

Un retroscena di mercato davvero molto interessante avvenuto proprio al fotofinish: Edin Dzeko, però, continuare la sua avventura in maglia giallorossa per essere sempre un punto di riferimento come capitano per la sua squadra.

Una scelta di cuore per cercare di conquistare qualche trofeo con la Roma.

