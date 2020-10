Calciomercato, Allegri si avvicina | Rottura totale allenatore-ds

Anche se la stagione è appena iniziata traballa già una panchina illustre, è rottura con il direttore sportivo: Allegri verso il ritorno

Nella giornata di ieri si è definitivamente chiuso il mercato estivo, una sessione sfiancante e difficile per tutte le società. Non tutti gli allenatori sono rimasti soddisfatti dai rinforzi apportati dalla propria dirigenza e, proprio a causa di questo, si sarebbero inaspriti i rapporti fra il tecnico di un grande club ed il suo direttore sportivo. Una tensione crescente che potrebbe portare ad una clamorosa separazione: il sostituto potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri.

Calciomercato, rottura con Tuchel | Leonardo pensa ad Allegri!

Come rivelato dal giornalista Francesco Aguilar, del ‘Mundo Deportivo’, i rapporti fra Tuchel e Leonardo sarebbero ai minimi termini: i due faticherebbero addirittura a rivolgersi la parola. Il tecnico tedesco, inoltre, sarebbe estremamente insoddisfatto dal mercato realizzato dal PSG ed una clamorosa separazione non è da escludere. Il dirigente brasiliano, poi, avrebbe già in mente due soluzioni in caso di addio a Tuchel: il primo nome sulla lista dei parigini sembra essere quello di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus è molto apprezzato a Parigi per quanto ha saputo fare in Champions League, oltre che per i titoli vinti in campionato.

E, così, il ritorno di Allegri in panchina potrebbe arrivare prima di quanto si possa immaginare, con il PSG pronto ad accoglierlo. Il tecnico livornese, però, non è l’unico profilo esaminato da Leonardo per la panchina: il brasiliano è un sostenitore del bel gioco e potrebbe anche dare una nuova possibilità a Maurizio Sarri. Il dualismo fra i due tecnici toscani potrebbe sfociare in una sfida a due per la panchina del PSG.

Nervi tesi a Parigi fra Tuchel e Leonardo, il PSG potrebbe operare un clamoroso cambio in panchina: Allegri e Maurizio Sarri sembrano essere i primi nomi sulla lista dei parigini.

