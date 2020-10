Calciomercato Milan e Inter, riparte il derby | L’annuncio del top player

Calciomercato Milan e Inter, rossoneri e nerazzurri di nuovo pronte al duello di mercato: arriva l’annuncio di un vecchio obiettivo

Alla fine della sessione di mercato, sia Milan che Inter possono ritenersi piuttosto soddisfatte del proprio operato. Mosse funzionali sia da parte dei rossoneri, che hanno mantenuto l’ossatura di base con innesti di prospettiva, sia da parte dei nerazzurri che hanno compiuto gli acquisti giusti per puntare allo scudetto. Le due milanesi però pensano già al futuro e in vista di gennaio potrebbe esserci una nuova clamorosa sfida a tornare d’attualità.

Calciomercato Milan e Inter, sogno Modric ma in salita

Il nuovo derby potrebbe scatenarsi su Luka Modric. Il croato è stato ripetutamente accostato ad entrambe. In chiusura di calciomercato, il Pallone d’Oro 2018 ha dichiarato: “Vorrei continuare nel Real Madrid, qui mi sento a casa. Ma dipende da che cosa vorranno l’allenatore e il club. La mia carriera vorrei concluderla qui, ma non voglio diventare un peso”. Un addio dunque nel prossimo futuro non è da escludere.

La trattativa per portarlo a Milano tuttavia sarebbe complicata. Per entrambe, pesa l’ingaggio notevole del centrocampista (circa 10 milioni di euro). Il Milan, inoltre, ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa e i 35 anni del croato cozzano con questa linea. Senza contare che il fatto che Boban, connazionale di Modric, non sia più in società rende tutto più difficile.

