Juventus protagonista delle ultime ore di calciomercato con la definizione dell’operazione Federico Chiesa. Il classe ’97 figlio d’arte sbarca a Torino per una cifra complessiva di circa 50 milioni di euro suddivisia tra prestito biennale e diritto di riscatto che diventerà obbligo allo scattare di determinate ‘condizioni’ facilmente verificabili. Una di queste l’arrivo al quarto posto, alla fine di questa stagione, della squadra bianconera allenata da Andrea Pirlo, anche lui figura di spicco del finale del mercato juventino…

Calciomercato Juventus, Pirlo come Conte: no a Gotze

Secondo indiscrezioni, il tecnico della Juve avrebbe respinto un calciatore tedesco Campione del Mondo nel 2014 e svincolato da qualche mese. Il no del bresciano decisivo per far saltare l’affare. Stiamo parlando di Mario Gotze, bocciato pure da Antonio Conte nel giugno scorso, quando venne proposto all’Inter. A proporlo alla dirigenza bianconera, stavolta, direttamente il suo nuovo agente Fali Ramadani, notoriamente in eccellenti rapporti con Paratici e soci. Il no di Pirlo è legato alle condizioni fisiche del 28enne ex Borussia Dortmund ma anche ex Bayern Monaco, per quel che sappiamo proposto molte settimane fa anche al Napoli, così come alla sua ‘inutilità’ in una zona del campo dove il mister de ‘La Vecchia Signora’ si sente più che coperto.

Nemmeno in società sarebbero stati fatti salti di gioia per Gotze, al quale bisognava garantire almeno un triennale – o biennale con opzione – e uno stipendio (minimo 4-5 milioni) importante e fuori da ogni logica, soprattutto in considerazione del rendimento negativo del classe ’92 (in evidente declino) negli ultimi anni.

