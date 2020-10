Calciomercato Juventus, bomber a zero nel 2021 | Ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, i bianconeri preparano già il colpo per il prossimo attaccante: il bomber arriverà a zero il prossimo anno

La sessione di calciomercato si è conclusa per la Juventus con l’ultimo grande colpo, l’arrivo di Federico Chiesa. Giornata convulsa per Paratici, che ha chiuso anche diverse cessioni. Ma è già tempo di guardare avanti per i campioni d’Italia. Non è arrivata l’altra punta che chiedeva Andrea Pirlo, che comunque può consolarsi col ritorno di Morata. Juve che nel prossimo futuro andrà a caccia di altri innesti e avrebbe già il colpo a parametro zero per il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Milik a zero a giugno: il polacco aspetta

Può tornare infatti d’attualità Arkadiusz Milik. Il giocatore ha rifiutato tutti i tentativi di rinnovo con il Napoli, avendo già un accordo di massima con i bianconeri per 5,5 milioni a stagione, come ricordato da ‘Sport Mediaset’. Cosa che però non si è verificata: la Juve ha puntato su Dzeko, bloccato paradossalmente dallo stesso Milik che non ha trovato l’accordo con il Napoli per andare poi alla Roma.

Il resto, sono i rifiuti di Milik di accettare altre destinazioni: né l’Inghilterra (Everton e Tottenham) né la Fiorentina. Ora il polacco attenderà la scadenza del contratto con gli azzurri nel 2021 da separato in casa. Aspettando magari proprio la Juve, che potrebbe tornare sui suoi passi e acquistare un attaccante giovane (27 anni nella prossima annata) dovendo pagargli solo l’ingaggio. O magari mettere a segno il colpo già a gennaio, ma in quel caso al Napoli spetterebbe un indennizzo, anche minimo.

