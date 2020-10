Calciomercato, addio Juventus | Pagano la clausola!

La Juventus presto dovrà dire addio all’obiettivo in attacco. E’ infatti notizia delle ultime ore quella del pagamento della clausola dell’attaccante.

La Juventus ha intenzione di acquistare un grande centravanti per la prossima stagione. L’affare Luis Suarez non è andato a buon fine e la dirigenza bianconera ha virato su Alvaro Morata. Tuttavia, il desiderio di Andrea Agnelli è quello di assicurare un grande attaccante per Andrea Pirlo. Potrebbero però esserci dei problemi: Erling Haaland, sul quale ci sono tanti club -tra cui, appunto, la Juventus– potrebbe andare al Real Madrid.

Juventus, il Real Madrid vuole Haaland

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, il Real Madrid vuole puntare su Erling Haaland per l’attacco. L’attaccante norvegese ha una clausola di 75 milioni di euro per il 2021 e i Blancos hanno intenzione di pagarla. I rapporti tra Real e Borussia Dortmund sono più che ottimi, visti i prestiti in giallonero di Hakimi prima e Reinier poi. Le Merengues, inoltre, non sono ‘entrati in guerra’ col Dortmund per prendere Sancho e i tedeschi hanno apprezzato molto questa decisione.

Il club tedesco sa che verosimilmente questo sarà l’ultimo anno di Haaland in Bundesliga: ma, considerando quanto detto in precedenza, potrebbe non essere la Juventus il club che acquisterà l’attaccante norvegese.

