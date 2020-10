Calciomercato Juventus, da Milik a Chiesa | La verità di Pradè

Calciomercato Juventus, il DS della Fiorentina, Daniele Pradè, fa chiarezza sulla cessione di Chiesa e rivela: “Milik ha detto no a chiunque”

Calciomercato chiuso da poco meno di ventiquattro ore ed il DS della Fiorentina, Daniele Pradè, ha voluto fare chiarezza sul passaggio di Chiesa alla Juventus e sull’ipotesi Milik in viola: “So che i tifosi sono scontenti, ma state sottovalutando l’arrivo di Callejon – ha spiegato il DS in conferenza stampa – Lui ha creduto nella Fiorentina. Con Chiesa non c’erano più i presupposti per andare avanti. L’ho detto tante volte a Commisso. Lui ha insistito nel tenerlo, dandogli tanto amore e fiducia. Per il papà di Chiesa, però, la Fiorentina non è stata una situazione in cui stare a lungo, ma un veicolo da utilizzare per arrivare ad altre situazioni”. Su Milik, Pradé ha poi concluso: “Il calciatore non ha detto no alla Fiorentina, ma a chiunque. Voleva restare al Napoli e ci è riuscito”.

