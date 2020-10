Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa

Il colpo più importante dell’ultima giornata di mercato è stato l’arrivo di Chiesa alla Juventus, ma non tutti ne sono convinti: “Un calciatore modesto”

Dopo un corteggiamento lungo due anni, la Juventus è riuscita a mettere le mani su Federico Chiesa. L’esterno d’attacco classe ’97 è un pallino di Fabio Paratici, che ha insistito a lungo con la Fiorentina per riuscire a portarlo in bianconero. L’ufficialità è arrivata nell’ultimo giorno di mercato disponibile, ma non tutti sono convinti della bontà dell’operazione. In particolare, l’ex difensore che indossato sia la maglia bianconera che quella viola ha dichiarato: “Il vero affare lo ha fatto la Fiorentina”.

Calciomercato Juventus, ‘stangata’ su Chiesa | “Affare per la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di ‘Tiki Taka’, l’ex difensore Pasquale Bruno si è espresso in maniera fortemente contraria alla scelta della Juventus di puntare forte su Federico Chiesa. “Il vero affare lo ha fatto la Fiorentina, 60 milioni di euro sono davvero troppi per lui: alla fine è un giocatore alla Bernardeschi e non sarà mai un top player. Chiesa ha un difetto: simula troppo, deve imparare a cascare di meno. È un calciatore modesto e non mi sta troppo simpatico”. Non tutti, quindi, sono convinti che Chiesa sia la scelta giusta per i bianconeri. Quello che importa, però, è che lo siano a Torino ed Andrea Pirlo sembra essere entusiasta per l’arrivo del classe ’97 della Nazionale.

RM

