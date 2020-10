Calciomercato Inter, l’esperienza nerazzurra di Eriksen fin qui deludente: il danese può tornare in Inghilterra, scenari e cifre

L’Inter ha concluso un grande calciomercato con molti rinforzi di livello. I nerazzurri sono pronti al duello scudetto con la Juventus, con ambizioni rinnovate. Ma non tutto è rose e fiori nella gestione della rosa a disposizione di Antonio Conte, con un caso piuttosto evidente che si chiama Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, Eriksen al Manchester United con Pochettino: le cifre

Il danese non ha mai convinto appieno dal suo arrivo a gennaio, dando un contributo tutto sommato limitato e faticando a calarsi negli schemi di Conte. E’ per questo che si parla con insistenza di un suo addio a sorpresa, se le cose non dovessero cambiare prossimamente. Per lui, potrebbe esserci un ritorno in Inghilterra.

Ci pensa infatti piuttosto seriamente il Manchester United. I Red Devils potrebbero presto cambiare guida tecnica, Solskjaer è in discussione come non mai dopo l’1-6 con il Tottenham. Massimiliano Allegri attende sviluppi, ma la scelta dalle parti di Old Trafford potrebbe ricadere su Mauricio Pochettino. L’argentino, in cima alla lista dei suoi fedelissimi, avrebbe proprio Eriksen. Che potrebbe partire per una cifra intorno ai 30 milioni.

